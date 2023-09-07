Общество 07 сентября 2023, 13:16 Психолог Хорошилова: тревожно-мнительные люди больше остальных переживают из-за кредитов

Читать 360tv в

Люди, которые относятся к тревожно-мнительному психотипу, сильнее остальных переживают из-за долгов по кредитам. Об этом сообщила бизнес-психолог Виктория Хорошилова сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, такие заемщики вредят своей нервной системе негативным отношением к кредитам. Подобные эмоции тратят огромное количество энергии, сил и времени.

Реклама

Психолог посоветовала тревожно-мнительным людям относиться к возможностям с благодарностью и спокойно выплачивать свои долги, сообщили «Дни.ру».