01 апреля 2024, 15:45
Психолог Хоркин посоветовал учитывать жизненный опыт при освоении нового навыка
Стремительное развитие технологий вынуждает людей осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованными на рынке труда. Однако зачастую сам процесс вызывает серьезное эмоциональное напряжение. Как справиться со стрессом, рассказал психолог Сергей Хоркин в беседе с Life.
По его словам, необходимо учитывать жизненный опыт. Именно он поможет облегчить интеграцию замысловатого знания.
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«Можно себя спросить: „Как я справлялся ранее с такой задачей? Как я смогу справиться с этой задачей, имея новый навык?“» — пояснил эксперт.
Он также посоветовал наделить действия смыслом и объяснить себе необходимость получения сложной информации.
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