Общество 01 апреля 2024, 15:45 Психолог Хоркин посоветовал учитывать жизненный опыт при освоении нового навыка

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Стремительное развитие технологий вынуждает людей осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованными на рынке труда. Однако зачастую сам процесс вызывает серьезное эмоциональное напряжение. Как справиться со стрессом, рассказал психолог Сергей Хоркин в беседе с Life.

По его словам, необходимо учитывать жизненный опыт. Именно он поможет облегчить интеграцию замысловатого знания.

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«Можно себя спросить: „Как я справлялся ранее с такой задачей? Как я смогу справиться с этой задачей, имея новый навык?“» — пояснил эксперт.

Он также посоветовал наделить действия смыслом и объяснить себе необходимость получения сложной информации.