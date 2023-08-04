Общество 04 августа 2023, 16:47 Психолог Ходош: искоренить проблему безотцовщины в РФ можно благодаря введению льгот

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Введение льгот для так называемых хороших отцов позволит решить проблему безучастности мужчин в воспитании детей. Такое мнение выразила психолог, бизнес-коуч Алена Ходош сайту «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, мужчинам очень важно дать понять, что государство финансово поддерживает их в вопросах воспитания. В качестве льгот для отцов можно предусмотреть бесплатное техобслуживание авто или дополнительный отпуск.

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Психолог отметила, что подобные меры мотивирует мужчин проводить больше времени со своей семьей, сообщил «Крым 24».