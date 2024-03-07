Общество 07 марта 2024, 17:47 Психолог Ходаревская посоветовала использовать универсальные формулировки при поздравлении коллег с 8 Марта

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В преддверии 8 Марта многие мужчины поздравляют своих коллег с празниками, но важно при этом не выходить за рамки приличия. Об этом сообщил Life со ссылкой на психолога Татьяну Ходаревскую.

Она посоветовала не использовать слишком личные пожелания, фокусируясь на профессиональных достижениях. Лучше придерживаться универсальных формулировок и делового тона. Поздравление не должно нарушать личных границ сотрудниц.

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«Важно помнить, что поздравления с 8 Марта должны быть уважительными и грамотными, чтобы не оскорбить никого из женщин-коллег», — посоветовала психолог.

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