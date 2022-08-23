Психолог Хлевная заявила, что для бизнесмена важно наличие эмоционального интеллекта

Кандидат психологических наук, основатель EiLab — компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI Елена Хлевная в беседе с РИАМО заявила, что для бизнесмена или человека, который находится на должности управляющего, эмоциональный интеллект важен не менее профессионализма.

Специалист отметила, что эмоциональный интеллект определяет, как человек коммуницирует и принимает решения.

«Когда человек создает свой первый бизнес, он уверен в успехе почти на 100%. Но через год, по статистике, закрывается 80% компаний. Почему так происходит? Потому что в момент принятия решения многие пребывают во власти эмоций, которые они не осознают. Кому-то из начинающих грезится свобода от начальства, кому-то — большие деньги, кому-то — достижение невероятных профессиональных успехов. Эйфория мешает мыслить трезво и потому большинство начинающих терпят неудачу», — сообщила Хлевная.

Психолог подчеркнула, что сегодня имеется множество всяких методик, позволяющих учиться управлять своими эмоциями.

«Можно ли развить эмоциональный интеллект уже сложившегося человека? Конечно! Сегодня есть методики как коллективных, так и индивидуальных занятий для того, чтобы человек научился жить в гармонии со своими эмоциями, не отвергая, а управляя ими», — резюмировала специалист.