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    23 августа 2022, 11:41

    Психолог Хлевная заявила, что для бизнесмена важно наличие эмоционального интеллекта

    Оксана Лавнюженко

    Кандидат психологических наук, основатель EiLab — компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI Елена Хлевная в беседе с РИАМО заявила, что для бизнесмена или человека, который находится на должности управляющего, эмоциональный интеллект важен не менее профессионализма.

    Психолог Хлевная заявила, что для бизнесмена важно наличие эмоционального интеллекта

    Специалист отметила, что эмоциональный интеллект определяет, как человек коммуницирует и принимает решения.

    «Когда человек создает свой первый бизнес, он уверен в успехе почти на 100%. Но через год, по статистике, закрывается 80% компаний. Почему так происходит? Потому что в момент принятия решения многие пребывают во власти эмоций, которые они не осознают. Кому-то из начинающих грезится свобода от начальства, кому-то — большие деньги, кому-то — достижение невероятных профессиональных успехов. Эйфория мешает мыслить трезво и потому большинство начинающих терпят неудачу», — сообщила Хлевная.

    Психолог подчеркнула, что сегодня имеется множество всяких методик, позволяющих учиться управлять своими эмоциями.

    «Можно ли развить эмоциональный интеллект уже сложившегося человека? Конечно! Сегодня есть методики как коллективных, так и индивидуальных занятий для того, чтобы человек научился жить в гармонии со своими эмоциями, не отвергая, а управляя ими», — резюмировала специалист.