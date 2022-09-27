Психолог Хлевная рассказала, чем полезно состояние грусти | 360°

Все новости

Общество

27 сентября 2022, 16:55

«Консервы, вторые блюда и сладкое». Какие продукты включили в сухпаек для мобилизованных

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Реклама

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 12:49

Психолог Хлевная рассказала, чем полезно состояние грусти

Психолог Елена Хлевная: осенняя хандра — это нормально

Читать 360tv в

Состояние грусти и печали считается нормой в осеннее время года, когда световой день уменьшается. В таком состоянии даже есть свои плюсы, считает кандидат психологических наук Елена Хлевная. Об этом она рассказала в интервью для сайта РИАМО.

«Эмоциональная сфера людей подвержена влиянию различных факторов. В том числе погода определенным образом влияет на эмоциональное состояние человека. Наши эмоции меняются в зависимости от пасмурного или солнечного дня, от плохой или хорошей погоды. Погода становится одним из значимых факторов эмоционального восприятия», — отметила она.

Реклама

Сильнее всего в это время года на человека влияет сокращение светового дня: солнца становится меньше, и люди получают меньше положительных эмоций. Состояние, при котором не хочется ничего делать, считается нормальным осенью. При этом исследования показывают, что такое состояние может даже благотворно влиять на человека — например, люди лучше усваивают информацию, когда им грустно.

Реклама

«Исследования нам говорят о том, что эмоции грусти и печали влияют на мозг таким образом, что он в этом состоянии способен более тщательно детализировать и анализировать информацию», — рассказала психолог.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама