Психолог Хлевная рассказала, чем полезно состояние грусти | 360°

Общество 27 сентября 2022, 12:49 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Хлевная рассказала, чем полезно состояние грусти Психолог Елена Хлевная: осенняя хандра — это нормально Unsplash

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Состояние грусти и печали считается нормой в осеннее время года, когда световой день уменьшается. В таком состоянии даже есть свои плюсы, считает кандидат психологических наук Елена Хлевная. Об этом она рассказала в интервью для сайта РИАМО.

«Эмоциональная сфера людей подвержена влиянию различных факторов. В том числе погода определенным образом влияет на эмоциональное состояние человека. Наши эмоции меняются в зависимости от пасмурного или солнечного дня, от плохой или хорошей погоды. Погода становится одним из значимых факторов эмоционального восприятия», — отметила она.

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Сильнее всего в это время года на человека влияет сокращение светового дня: солнца становится меньше, и люди получают меньше положительных эмоций. Состояние, при котором не хочется ничего делать, считается нормальным осенью. При этом исследования показывают, что такое состояние может даже благотворно влиять на человека — например, люди лучше усваивают информацию, когда им грустно.

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«Исследования нам говорят о том, что эмоции грусти и печали влияют на мозг таким образом, что он в этом состоянии способен более тщательно детализировать и анализировать информацию», — рассказала психолог.

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