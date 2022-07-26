Психолог Хлевная объяснила, почему не стоит «задавливать» эмоции на переговорах

Кандидат психологических наук, основатель EiLab (компании-разработчика цифровой платформы WAY2WEI) Елена Хлевная рассказала, что во время переговоров не стоит «задавливать» свои эмоции. По ее словам, таким образом можно быстрее договориться о чем-то важном, написал сайт РИАМО.

«Чем разнообразнее эмоциональный спектр во время переговоров, тем интересней они проходят и больше шансов договориться о чем-либо. Наиболее уместная эмоция на переговорах — интерес. Если хотите увлечь собеседника какой-то вашей идеей или решением, то очень важно самому с интересом подавать информацию и подключать к этому своего собеседника. Интерес может переходить в радость, печаль или в досаду и злость (если нужно отстоять свои границы)», — отметила специалист.

Хлевная добавила, что во время переговоров могут быть уместны любые эмоции, кроме таких как сильный гнев, восторг и ужас. При подобных эмоциях трудно анализировать информацию, контролировать свои действия и принимать адекватные решения.

«Эмоции — очень хороший источник информации для партнеров. По эмоциям, которые транслируют собеседники, можно многое понять. По крайней мере то, насколько расходятся текст и смысл сообщения с его эмоциональным посылом <…>», — резюмировала психолог.