19 января 2024, 14:30
Психолог Хакимов: традиции улучшают отношения в семье
Традиции, которые соблюдаются родственниками, снимают стресс и способствуют здоровым семейным отношениям. Об этом сообщил психолог Денис Хакимов в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, когда родных объединяет что-то общее, это делает семейный очаг настоящей крепостью. Обычаи и ритуалы укрепляют отношения и дают чувство наполненности, поэтому их так важно соблюдать всем членам семьи, сообщили на сайте телеканала «Крым 24».
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Например, родственники могут вместе сделать куклу-мотанку, смастерить именные обереги или талисманы, приготовить лакомство по старинному семейному рецепту, отметил психолог.
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