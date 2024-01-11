Общество 11 января 2024, 13:43 Психолог Хакимов: практика адвент-календаря может помочь в достижении поставленных целей

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Специалист службы психологической помощи Денис Хакимов в беседе с РИАМО порекомендовал людям, которые хотят добиться поставленных целей, использовать практику адвент-календаря.

Этот календарь представляет из себя ячейки с небольшими презентами, которые нужно открывать каждый день до Нового года. Он помогает достичь желаемого, если составить календарь на 12 месяцев вперед, написал сайт kp.ru.

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Психолог добавил, что достижение намеченной цели хорошо поднимает самооценку и придает веру в собственные силы.