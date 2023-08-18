Общество 18 августа 2023, 12:40 Психолог Хакимов посоветовал видеть во всех ситуациях только положительные стороны

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Позитивное мышление поможет избавиться от тревожных состояний. В любых жизненных ситуациях необходимо искать только положительные стороны, сообщил психолог Денис Хакимов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, благодаря формированию оптимизма как черты личности человек сможет несмотря ни на что находить хорошее и приятное в череде будней. В этом случае все зависит от умения сменить свою точку зрения.

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При этом не стоит всегда ограничиваться позитивным мышлением, не замечая негатива — очень важно принять все трудности и концентрироваться на хорошем, добавил психолог.