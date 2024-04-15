Общество 15 апреля 2024, 15:38 Психолог Хакимов посоветовал не воспринимать неудачи как катастрофу

Читать 360tv в

Людям очень важно научиться принимать свои неудачи и выносить из них жизненные уроки. Нельзя воспринимать любые провалы как катастрофу, сообщил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов в беседе с РИАМО.

«Мир достаточно сложен, и добиться желаемого получается не всегда. Иногда мечта меняется, корректируется из-за окружающих нас реалий», — напомнил он.

Реклама

Человеку важно продолжать добиваться поставленной цели даже после многочисленных ошибок. В сложных ситуациях стоит опираться на собственную мотивацию, поддержку близких и взаимодействие с психологом, добавил «Петербургский дневник».