Общество 07 декабря 2023, 19:01 Психолог Хакимов назвал зиму отличным периодом для саморазвития

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Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов в беседе с изданием РИАМО назвал зиму отличным временем для саморазвития и обучения. Холод и мороз на улице дают возможность почитать хорошую книгу или начать рисовать.

«Почитайте хорошую книгу или посмотрите кино, начните рисовать или играть на гитаре, особенно если за окном началось ненастье», — процитировал сайт «МК в Питере» психолога.

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Зимой можно побыть немного ребенком, слепить снежную бабу или побросать снежки в друг друга. Как заметил Хакимов, простые занятия порой наполняют жизнь бесценными воспоминаниями.