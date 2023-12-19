19 декабря 2023, 12:37
Психолог Хакимов назвал умение выбирать подарки важным для эмоционального здоровья навыком
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов в беседе с РИАМО рассказал, чем полезны умение выбирать и дарить подарки.
По словам эксперта, данное умение является полезным навыком, имеющим значение как для взаимоотношений, так и для собственного психоэмоционального здоровья.
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Хакимов посоветовал составить список людей, которым действительно хочется дарить презенты. Такой способ значительно облегчит процесс принятия решения, добавил RT.
психология
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