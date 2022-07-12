Психолог Хакимов дал советы, как сохранить память

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов рассказала россиянам, каким образом можно тренировать память, чтобы запоминать сложные термины, номера телефонов, лекции в университете и другие, не менее важные вещи. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Сложности в этой сфере создает и образ жизни: постоянные недосып и нарушенный сон, стрессы на работе и сложности дома, деструктивные привычки вроде курения и алкоголя. Помимо всего, конечно, есть ряд объективных причин, по которым страдает способность к запоминанию. Это различные заболевания нервной системы, травмы головного мозга, осложнения после перенесенных недугов. Если же таких отягчающих факторов нет, то развить память под силу каждому, стоит только приложить усилия», — пояснил психолог.

Первое, что необходимо сделать, это пересмотреть свой рацион питания и распорядок дня. Специалист посоветовал уменьшить потребление жирной и жареной пищи, высыпаться, а также заниматься физическими упражнениями.

Во-вторых, психолог рекомендует всегда записывать важное. При применении моторного навыка письма формируются новые нейронные связи, и, таким образом, лучше усваивается пройденный материал.

В-третьих, не стоит забывать о важности простого повторения.

«Если хотите улучшить свою память, научиться эффективно обращаться с информацией, стать продуктивнее — все в ваших руках. При должном усердии и системном, организованном подходе результаты не заставят себя ждать, а навыки запоминания усовершенствуются», — резюмировал Хакимов.