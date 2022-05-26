Психолог Хадарцева развеяла популярные мифы о гипнозе

Вокруг гипноза сложилось множество мифов — одни считают его опасным, другие приписывают ему мгновенное избавление от всех проблем, но на самом деле гипноз — просто метод работы с психикой человека, который, как и любая терапия, может дать результат при регулярных сеансах и вовлечении пациента в работу. Об этом NEWS.ru рассказала психолог Юлия Хадарцева.

«Вы однозначно спокойно выйдете из гипнотического состояния без вреда для здоровья. Гипноз никогда не приведет к летальному исходу. Второй миф — одного сеанса гипноза достаточно для излечения травм. Это тоже неправда. Гипноз, как и любая терапия, не даст результата за одну сессию. Это длительный процесс, где раз за разом вы будете получать ответы от бессознательного и трансформироваться, выходя на новый уровень», — рассказала психолог.

Гипноз не решит все проблемы магическим образом. Он поможет вам получить ответы от вашего внутреннего «я», но без внутренней работы над собой ничего не изменится, пояснила психолог.