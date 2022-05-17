Психолог Хадарцева рассказала, как побороть приступ паники из-за боязни высоты

Боязнь высоты — акрофобия — проявление нормального инстинкта самосохранения, но не тогда, когда человек доходит до паники. Психолог Юлия Хадарцева в разговоре с NEWS.ru рассказала, как успокоиться в случае приступа фобии.

При паническом страхе у человека учащается сердцебиение и пульс, начинается тремор, он теряет контроль над своим телом и разумом.

«Если вдруг так произошло — вы оказались на высоте и накрыла акрофобия, то постарайтесь сконцентрироваться на дыхании: продышитесь, осознайте, где вы находитесь, почувствуйте твердую поверхность под собой. Также важно сконцентрироваться на одной точке и по возможности изменить свое положение тела. В идеале лечь или сесть на пол и потихонечку начать привыкать к высоте. Осознать, что ничего страшного с вами не происходит», — посоветовала психолог.

Она объяснила, что бороться со страхом высоты нужно постепенно, поднимаясь на этажи все выше и выше, понимая, что с вами при этом ничего плохого не происходит и угрозы никакой нет.