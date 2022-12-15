Общество 15 декабря 2022, 13:37 Психолог Хадарцева рассказала, как наиболее удачно подобрать подарки родным и близким Психолог Хадарцева: по аккаунтам в соцсетях можно сделать вывод, чего желает человек Unsplash

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Чтобы узнать, о каком подарке на Новый год или Рождество мечтает ваш друг или родственник, можно обратиться к его социальным сетям. Об этом изданию NEWS.ru рассказала психолог Юлия Хадарцева.

По словам специалиста, иногда соцсети являются самым информативным ресурсом, показывающим то, о чем мечтает человек. Они демонстрируют стиль одежды или страну, в который бы хотел побывать ваш друг или родственник.

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«У всех нас есть аккаунты в соцсетях. По ним можно сделать некие выводы относительно интересов человека и желанного для него подарка», — добавила психолог.

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Также узнать о желаниях человека можно, пообщавшись с его близкими друзьями. Наверняка он делился своими мыслями с близкими, что именно хотел бы получить на Новый год.

Например, если человек мечтает о машине какой-то определенной марки, а для вас эта сумма является неподъемной, то можно купить брелок данной марки или аутентичную масштабную модель, резюмировала Хадарцева.