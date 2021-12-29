Психолог Хадарцева призвала взрослых не давать фейерверки детям

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева порекомендовала родителям не давать запускать фейерверки на Новый год своим детям. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам специалиста, все огнеопасные вещества могут нанести вред человеческой жизни. Особенно опасно становится тогда, когда фейерверки оказываются в руках несовершеннолетних.

Также Хадарцева отметила, что не стоит употреблять спиртные напитки взрослым незадолго до применения пиротехнических изделий и запуска салютов. Люди под действием алкоголя способны потерять контроль над ситуацией и причинить вред не только себе, но и окружающим.

«Очень часто, когда мы находимся в состоянии эйфории, употребляя алкоголь, мы можем дать взрывоопасные предметы в руки своим детям, не имея над этим полного контроля. Поэтому важно нести ответственность за себя, за своих детей, за других людей и, конечно, за окружающую среду — животных, растения и так далее. Как ни крути, все огнеопасные вещества могут нанести вред человеческой жизни», — заключила психолог.