Психолог Хадарцева объяснила, какие люди чаще других подвержены ночным кошмарам

Кошмары по ночам чаще всего могут появляться у тех людей, которые подавляют свои негативные эмоции, а также у пациентов с травмами головного мозга. Об этом сайту NEWS.ru рассказала психолог Юлия Хадарцева.

Также, по словам специалиста, стресс и нерешенное депрессивное состояние могут стать причиной появления плохих снов.

«Одна из самых частых причин ночных кошмаров заключается в следующем: люди в обычной жизни глушат большое количество стресса и конфликтов, нерешенных депрессивных состояний. И они напоминают о себе в сновидениях. Когда человек засыпает, бессознательное берет верх над сознанием и проявляет себя», — сообщила психолог.

Хадарцева порекомендовала людям с нерешенными негативными эмоциями чаще гулять перед сном, заниматься физическими упражнениями, а также вести здоровый образ жизни.

В некоторых случаях в борьбе с кошмарами отлично помогают дыхательные практики, заключила специалист.