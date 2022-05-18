Психолог Хадарцева объяснила, как справиться с боязнью темноты у детей

Психолог Юлия Хадарцева рассказала, что большинство детей в возрасте от трех до семи лет сталкиваются с боязнью темноты. Такая фобия передалась людям от предков, опасавшихся, что ночью «на них нападут и лишат жизни». Об этом написал сайт NEWS.ru.

Специалист отметила, что ни в коем случае нельзя оставлять своих детей одних в темной комнате. Кроме того, им следует читать добрые сказки перед сном. В случае, если родители сами имеют страх темноты, перед сном будет полезной прогулка на свежем воздухе.

Если же человек оказался в темном помещении и его накрыл приступ никтофобии, то необходимо проделать действия, как и в случае с панической атакой.

«Сфокусируйтесь на своем дыхании, почувствуйте пол под своими стопами, осознайте, что вы живы и ничего катастрофического с вами не произойдет. Постепенно приходите к пониманию, что с вами все в порядке», — заключила Хадарцева.