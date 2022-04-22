Психолог Хадарцева объяснила, как при общении с мужчинами распознать альфонса

Распознать в мужчине альфонса можно благодаря его рассказам о некогда купленных самолетах, машинах и дачах, которые пришлось продать из-за финансовых трудностей. Об этом рассказала психолог Юлия Хадарцева, написал сайт NEWS.ru.

Альфонсы умеют красиво ухаживать, отличаются исключительными манерами, однако их легко поймать на вранье.

«Если мужчина скрывает от вас место работы, при этом рассказывает жалостливые сказки о том, как у него все раньше было хорошо и потом все оборвалось, значит, перед вами альфонс. Если мужчина не знакомит вас с родственниками и друзьями, постоянно рассказывает небылицы, вы периодически ловите его на вранье — поздравляю, перед вами альфонс. Все истории, где в прошлом у него были самолеты, автомобили, дачи, которых он лишился незадолго до знакомства с вами, относятся к тому же», — объяснила Хадарцева.

Кроме того, такие мужчины обычно просят своих возлюбленных оплатить какие-нибудь счета или одолжить денег.