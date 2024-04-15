Общество 15 апреля 2024, 14:58 Психолог Хадарцева: курортные романы чаще всего заводят женщины, которые хотят отомстить мужу

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Курортные романы чаще всего случаются у женщин, которые хотят отомстить мужу или как-то отвлечься от брака. Об этом «ФедералПоесс» рассказала психолог Юлия Хадарцева.

Специалист порекомендовала представительницам прекрасного пола, позволяющим себе делать подобный шаг, задаться вопросом «к чему идет ваша семья и ваша система, если вы решили отвлечься?».

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«Только поддерживая благочестие, чистоту внутри себя, мы можем окружить чистотой, честностью, благочестием весь мир вокруг нас», — сказала эксперт.

Хадарцева призвала ставить себя на место супруга, чтобы понять, как бы он себя ощущал, узнав о романе на стороне, добавила Общественная Служба Новостей.