04 сентября 2023, 17:35
Психолог Хабарова: качественный сон и хобби помогут справиться с осенней хандрой
С приходом осени у большинства людей ухудшается настроение и появляется апатия, справиться с депрессивными состояниями помогут качественный сон и интересное хобби. Об этом сообщила психолог Кристина Хабарова в беседе сLife.
По словам специалиста, осенняя хандра часто сопровождается раздражительностью, сонливостью и снижением концентрации внимания. Сон поможет держать в балансе выработку мелатонина, а новые хобби привнесут в жизнь ярких красок.
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Если негативные мысли не покидают, то в таком случае не нужно стесняться обращаться за помощью к специалистам, добавила психолог.
психология
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