Общество 10 марта 2023, 17:03 Психолог Гут рассказал, для чего нужны отрицательные эмоции Психолог Гут: если уметь распознавать отрицательные эмоции, то можно использовать эту силу

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Признанные и вовремя осознанные отрицательные эмоции помогают позаботиться о себе и защитить себя. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Такие эмоции, так же как и положительные, способствуют личностному росту и позволяют лучше разобраться в происходящем.

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«Если мы умеем распознавать отрицательные эмоции, можем использовать эту силу для самозащиты и личностного роста. А когда перестаем отвергать тревогу, гнев, обиду или зависть, то берем под контроль своё состояние», — добавил специалист.

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Гут вспомнил слова швейцарского психиатра и педагога Карла Юнга, который когда-то писал, что слово «счастье» утратило бы свое значение, если бы не уравновешивалось грустью.