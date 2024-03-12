Общество 12 марта 2024, 12:10 Психолог Гусева: родители с постоянным чувством тревожности часто публикуют фото своих детей в Сети

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Старший преподаватель факультета психологии университета «Синергия» Анна Гусева рассказала о распространенных психотипах родителей, которые активно публикуют фотографии своих детей в социальных сетях. Слова эксперта опубликовал RuNews24.ru.

Так, в список попал астеник — человек с постоянным чувством беспокойства и неуверенностью в себе.

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«Очень часто все его появления в медиапространстве являются проявлениями тревожности: „Посмотрите, я хорошая мама, уважайте меня, любите меня, я же мать“», — пояснила эксперт.

Кроме того, старательно включают ребенка в медийную жизнь истероиды, которые любят находиться в центре внимания, и шизоиды, живущие в своем внутреннем мире.