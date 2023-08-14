Общество 14 августа 2023, 12:17 Психолог Гусева рассказала, как помочь ребенку безболезненно освоиться в школе Анна Гусева: перед занятиями можно отвести ребенка к школьному психологу

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Перед началом занятий в школе можно отвести ребенка к психологу, чтобы проверить его стремление к учебе и определить, какая программа ему подойдет. Таким образом родители смогут безболезненно подготовить будущего школьника к новой среде, сообщила ИА RuNews24.ru практикующий психолог Анна Гусева.

Как отметила специалист, психологическая готовность ребенка к школе сочетает его интеллектуальное и личностное развитие. Иногда этот процесс может затянуться на полгода. У каждого адаптация проходит по своему: легкая занимает до 30 дней, средняя ― около 40 дней, а длительная ― до 60 дней.

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Также следует учитывать темперамент ребенка. Например, холерики и сангвиники быстро схватывают материал, а флегматику и меланхолику нужно больше времени, добавила Гусева.