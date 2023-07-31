Общество 31 июля 2023, 23:49 Психолог Гусева рассказала, что тролли в интернете появляются из-за зависти

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В Сети распространено такое явление, как хейтеры и тролли, это люди, которые пишут гадости и провоцируют других на негатив. Люди ведут себя так из зависти и из-за того, что ничего собой не представляют. Об этом «Абзацу» рассказала психолог семейный и провокативный психолог Елена Гусева.

По ее словам, тролли не принимают себе, их раздражают собственные качества. Поэтому люди компенсируют это за счет негатива в Сети. Чувство безнаказанности позволяет писать все, что хотят. Кроме того, хейтерами часто становятся неудачники. Им не хватает признания и внимания, и они пытаются получить их таким способом.

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