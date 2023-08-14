Общество 14 августа 2023, 12:17 Психолог Гусева посоветовала родителям начать мотивировать ребенка к учебе за две недели до занятий

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Чтобы переход ребенка с летнего режима на учебный прошел плавно, необходимо начать подготавливать его к занятиям за две недели до 1 сентября. Об этом изданию RuNews24.ru сообщила практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

Специалист объяснила, что плавное введение режима облегчит период адаптации к новым обстоятельствам. Подъем утром должен быть точно таким же, как и перед школой.

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Гусева также добавила, что прогулки на свежем воздухе для детей в возрасте шести-семи лет должны занимать не менее трех часов в день.