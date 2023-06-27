Общество 27 июня 2023, 18:02 Психолог Гусева посоветовала развивать критическое мышление для борьбы со стрессами и тревогой

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Тревожных состояний в стрессовых ситуациях можно избежать, если развивать критическое мышление. Об этом сообщила провокативный психолог Елена Гусева в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, трудные времена воспитывают эмоционально стабильных людей с устойчивой психикой. Именно критическое мышление помогает адаптироваться к разным жизненным ситуациям.

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Психолог отметила, что развить его можно благодаря чтению книг и написанию на них рецензий.