Общество 20 июня 2023, 17:27 Психолог Гусева порекомендовала родителям в летнее время отвести ребенка на танцы или рисование

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Семейный, провокативный психолог Елена Гусева в разговоре с «Абзацем» сообщила, что в летний период детей можно занять танцами, рисованием, лепкой из глины или физическими нагрузками. По ее словам, любой образовательный процесс стоит превратить в интересную игру.

«Обратите внимание на общие интересы — это та драгоценность, которая поможет наладить отношения даже с самым трудным ребенком. Например, сходить в поход, переночевать в палатке, увидеть закат», — сообщила специалист.

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Стоит дать ребенку месяц на отдых от чтения, чтобы его мозг успел переключиться и отдохнуть. А с июля можно предложить ему почитать несколько книг. Что же касается интернета, то здесь не должно быть строгих запретов. Важно уметь с ребенком договариваться, резюмировала психолог.