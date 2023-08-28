Общество 28 августа 2023, 12:50 Психолог Гришина: отказ ребенка ходить в школу может сигнализировать о буллинге

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Зачастую во время конфликтов агрессия учеников перерастает в буллинг. Одним из его признаков является отказ ребенка ходить в школу, сообщила психолог Ирина Гришина в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также на травлю в школе укажут замкнутость ребенка и подавленное настроение. В таких случаях родителям важно выстроить доверительные отношения с детьми и дать понять, что при любых ситуациях взрослый встанет на сторону своего ребенка.

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Психолог посоветовала родителям рассказать классному руководителю о травле и попытаться поговорить с обидчиками.