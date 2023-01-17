Общество 17 января 2023, 14:19 Психолог Григорович дала советы, как преодолеть постпраздничную депрессию Психолог Григорович: можно пойти гулять в новое место, начать смотреть новый сериал

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Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в разговоре с ИА НСН объяснила, какие способы помогут преодолеть постпраздничную депрессию.

По ее словам, лучшей самопомощью являются новые впечатления. Чувство новизны — это верное решение для избавления от депрессии.

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«Можно просто пойти гулять в какое-то новое место, начать смотреть новый сериал, послушать новую музыку. Еще академик Павлов говорил, что новизна формирует у человека условный ориентировочный рефлекс», — сказала психолог.

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Когда человек видит, что в мире есть новые краски и новые смыслы, то у него появляется желание жить.

Ранее Любовь Григорович заявила, что пик обращений к психологам пришелся на период после 10 января.