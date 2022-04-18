Психолог Грегг объяснила, как избавиться от навязчивых мыслей

Психолог Дженнифер Грегг рассказала, что существует специальная техника, которая поможет человеку избавиться от навязчивых мыслей и не наносить тем самым вред своей психике. Об этом написал журнал Psychology Today.

Специалист отметила, что если человека атакуют навязчивые мысли, можно постараться как бы отстраниться от них и понаблюдать за ними со стороны.

«Закройте глаза примерно на 30 секунд и просто наблюдайте за тем, что возникает у вас в голове. Представьте, что вы сидите в кинотеатре и наблюдаете за своими мыслями на экране. Если вы замечаете, что вас вовлекают в мысли, снова отступите и просто наблюдайте», — сообщила она.

По словам еще одного психолога Лизы Койн, мысли являются лишь частью человека, но не им самим. Понимание этого процесса позволяет человек обрести свободу и вдохновение для новых свершений, сообщили «Известия».

«Что если бы вы могли наблюдать за этой мыслью, когда она появляется, просто замечать ее, как вы могли бы наблюдать за проезжающей по улице машиной?» — пояснила она.