10 апреля 2023, 14:04
Психолог Гранд рассказала, что неумение отказывать формируется из-за строгих родителей
Люди, которые во взрослом возрасте не умеют говорить «нет», как правило, воспитывались в строгости и доминации со стороны родителей. Об этом «Газете.ru» рассказала психолог Айгуль Гранд.
По ее словам, если ребенка наказывали за любую провинность и неподчинение, то это откладывается на его взрослой жизни. Кроме того, слишком жесткие ограничения лишают человека индивидуальности. Также некоторые боятся, что их отвергнут, если они не выполнят просьбу.
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Но психолог все-таки советует научиться говорить «нет». Для человека, который не привык отказывать, научиться этому будет непросто. Но стоит начинать с малого.
«Важнее же всего для тренировки отказов — выстроить личные границы. Если же на пути к умению говорить „нет“ стоят многочисленные просьбы, на которые все ожидают услышать согласие, — просите время на обдумывание. После паузы отказаться будет немного легче», — посоветовала Айгуль Гранд.
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