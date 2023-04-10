Общество 10 апреля 2023, 14:04 Психолог Гранд рассказала, что неумение отказывать формируется из-за строгих родителей

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Люди, которые во взрослом возрасте не умеют говорить «нет», как правило, воспитывались в строгости и доминации со стороны родителей. Об этом «Газете.ru» рассказала психолог Айгуль Гранд.

По ее словам, если ребенка наказывали за любую провинность и неподчинение, то это откладывается на его взрослой жизни. Кроме того, слишком жесткие ограничения лишают человека индивидуальности. Также некоторые боятся, что их отвергнут, если они не выполнят просьбу.

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Но психолог все-таки советует научиться говорить «нет». Для человека, который не привык отказывать, научиться этому будет непросто. Но стоит начинать с малого.

«Важнее же всего для тренировки отказов — выстроить личные границы. Если же на пути к умению говорить „нет“ стоят многочисленные просьбы, на которые все ожидают услышать согласие, — просите время на обдумывание. После паузы отказаться будет немного легче», — посоветовала Айгуль Гранд.

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