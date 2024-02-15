Общество 15 февраля 2024, 17:21 Психолог Гранд: после общения с энергетическим вампиром у человека появляется усталость

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Энергетические вампиры привлекают внимание и будоражат интерес. При этом после общения с такими людьми у человека появляются усталость и эмоциональное истощение, сообщила психолог Айгуль Гранд в беседе с Pravda.Ru

По словам специалиста, вампиры резко обрывают общение, набрав от собеседника нужный уровень заряда жизненных сил. Такие люди сразу же находят любые другие дела, оставляя человека с внутренним чувством опустошения.

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«Так действуют абьюзеры, которые выбирают себе жертву, подчиняют себе ее волю, устраняют все окружение, убивают самооценку и вытягивают все ресурсы», — отметила психолог