Психолог Грабарь дал советы для хорошего настроения зимой | 360°

Общество 31 октября 2022, 21:53 Психолог Грабарь дал советы для хорошего настроения зимой

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Психолог Эдуард Грабарь дал советы, которые помогут справиться с плохим настроением зимой. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным телеканала «Царьград», для начала можно пройти курс массажа. Это укрепит иммунитет и поможет снизить уровень стресса.

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Также стоит почаще гулять в парке или в лесу. Для организма полезен не только свежий воздух, но и красивые виды природы, уточнил Грабарь.

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Кроме того, стоит почаще обнимать близких людей. Это не только повышает настроение, но и укрепляет иммунитет, заключил психолог.