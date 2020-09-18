Психолог: гомогамность делает браки в России счастливыми

Гомогамность — не единственный критерий, на который человек бессознательно опирается при выборе партнера. Тем не менее он считается существенным. Люди чаще тянутся к тем, кто похож на них самих. Речь идет о социальном статусе, интеллекте, характере, материальном положении, в котором рос человек. А еще человек выбирает себе возлюбленного по схожести в весе или росте. Об этом рассказал клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

В семьях, созданных по принципу гомогамии, меньше конфликтуют. Супруги обычно хорошо ладят и создают более крепкие и устойчивые отношения. И это в отличие от союзов, в которых мужчина и женщина непохожи друг на друга.

Психолог объяснил причину хороших отношений в гомогамных семьях. Таким партнерам легче понять мотивы, желания и потребности друг друга. А еще из-за пересечения сферы интересов и интеллектуальных способностей им зачастую удается развиваться в одном направлении.

Большой плюс гомогамности кроется в том, что люди, которые выросли с одинаковыми ценностями и видением мира, проще находят общий язык. Если же у одного из супругов главой семьи был отец, а у другого — мать, то в своей семье каждый из них будет «тянуть» в отношения привычную им модель брака. Это может привести к конфликту.