Общество 18 января 2023, 17:18 Психолог Головинов: приложение TikTok создает опасность для психики подростков

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Психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов в беседе с ИА НСН объяснил, почему приложение TikTok может травмировать психику подростков.

По его словам, быстрая смена картинок «вытаскивает из человека его психическую энергию». Причем на взрослых это не распространяется.

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«Короткие видео дают быстрые эндорфины, которые человек получает, соответственно эта сжатая эмоционально информация создает определенный отклик в психике смотрящего», — пояснил Головинов.

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Вреден не только TikTok, а все те приложения, в которых происходит быстрая смена картинок, добавил специалист.

Ранее комиссар Федеральной комиссии США по связи Брендан Карр призвал запретить приложение TikTok в стране.