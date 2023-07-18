18 июля 2023, 18:00
Психолог Головачева сообщила, что люди, живущие на грани развода, подвержены риску развития психосоматических болезней
Люди, которые живут на грани развода, подвержены высокому риску развития психосоматических болезней. Об этом ИА НСН сообщила психолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова Вероника Головачева.
Именно ощущение неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне является причиной вхождения в хронический стресс, добавила специалист.
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Она подчеркнула, что отношения должны помогать чувствовать радость жизни, а не наоборот.
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