Общество 18 июля 2023, 18:00 Психолог Головачева сообщила, что люди, живущие на грани развода, подвержены риску развития психосоматических болезней

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Люди, которые живут на грани развода, подвержены высокому риску развития психосоматических болезней. Об этом ИА НСН сообщила психолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова Вероника Головачева.

Именно ощущение неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне является причиной вхождения в хронический стресс, добавила специалист.

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Она подчеркнула, что отношения должны помогать чувствовать радость жизни, а не наоборот.