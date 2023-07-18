Общество 18 июля 2023, 17:31 Психолог Головачева назвала бедность самой частой причиной разводов в России

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Бедность и социальное неблагополучие являются самыми частыми причинами разводов в России. Об этом ИА НСН сообщила психолог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова Вероника Головачева.

В первую пятерку причин также входят межличностные конфликты, измены и неумение уступать. Некоторые женщины подают на развод из-за вредных привычек своих мужей, в то числе наркомании и игромании, добавила психолог.

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Эксперт отметила, что часто женщины не разводятся с мужчинами, даже если на то есть веские причины, поскольку становятся созависимыми, то есть подстраиваются под партнера и его образ жизни.