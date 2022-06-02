Психолог Гольдштейн рассказала, что говорить ребенку, если его обижают в школе

Если ребенок рассказал родителям, что его обижают и травят в школе, нужно как можно мягче его поддержать и показать, что вы полностью на его стороне. Психолог Кира Гольдштейн в разговоре с «Газетой.ru» назвала три фразы, которые ни в коем случае нельзя произносить в такой ситуации.

Нельзя говорить ребенку: «Почему ты не можешь за себя постоять?», «Не веди себя, как тряпка», «Не обращай внимание, это пройдет». Это сделает ситуацию еще хуже, ребенок будет чувствовать, что родители тоже против него.

Нужно сказать, что он поступил правильно, рассказав вам, заверить его, что в происходящем нет его вины, а также что вы сделаете все, чтобы он был в безопасности.