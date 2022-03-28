Психолог Гольдштейн объяснила, какие факторы говорят о готовности ребенка к школе

Психолог Онлайн-школы № 1 Кира Гольдштейн рассказала, по каким критериям можно определить готовность ребенка идти в школу. Эксперт перечислила указывающие на это факторы, написала «Газета.ru».

Одним из них является интеллектуальная готовность. Если ребенок знает свою фамилию, имя, отчество, адрес, день рождения, а также правильно определяет геометрические фигуры, знает цвета, значит он может отправляться в первый класс.

Также он должен уметь одеться, раздеться, самостоятельно есть. О психологической готовности ребенка говорит его умение слушать, задавать вопросы и взаимодействовать со взрослыми. Новоиспеченный школьник должен уметь ориентироваться в пространстве и во времени.

По словам психолога, если что-то из вышеперечисленного у ребенка отсутствует, то стоит проработать этот вопрос родителям, либо вместе со специалистом.

Детям стоит рассказывать, как важно учиться, а также для чего нужны знания и как их можно применять, резюмировала специалист.