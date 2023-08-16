16 августа 2023, 14:17
Психолог Годлевская: ведение блога в подростковом возрасте может навредить
Увлечение соцсетями и ведение блога в подростковом возрасте могут навредить ребенку. Об этом в разговоре с RT рассказала психолог Ольга Годлевская.
По словам эксперта, которые привело издание «Дни.ру», часто родители не видят ничего плохого в ведении личного блога детьми и даже поощряют их в этом деле. Однако для младших школьников лучше подобрать более развивающее занятие.
психология
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