Психолог Гладышева рассказала, какие привычки портят жизнь

Курение, алкоголь, привычка заедать стресс — значительно ухудшают качество жизни, передала «Вечерняя Москва». Избавиться от этих привычек очень трудно, поскольку они вызывают сильную психологическую зависимость, рассказала психолог Марина Гладышева.

Психологическая зависимость заставляет человека думать, что алкоголь поможет ему забыть о проблемах, а курение или перекус — снять стресс. Вредными привычками можно считать и другие особенности: например, привычку проводить выходные в одиночестве — это отдаляет от социума, или способность безответно влюбляться в разных людей и страдать от этого.

Избавиться от привычки силой воли очень непросто. Чаще люди бросают вредную привычку под влиянием обстоятельств, написало ИА НСН.