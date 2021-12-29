Психолог Гладышева рассказала, как победить депрессию

Депрессия — тяжелое психологическое расстройство, зачастую требующее медикаментозного лечения и длительной работы с психотерапевтом. Психолог Марина Гладышева рассказала «ФедералПресс», какие шаги нужно предпринять тем, кто подозревает у себя депрессию.

«Основными признаками депрессии являются сниженное настроение и утрата способности получать удовольствие на протяжении заметного времени», — сказала психолог.

В этом состоянии часто пропадает желание и силы заниматься привычными делами, а также следить за собой. Необходимо сконцентрироваться на себе и постараться не обращать внимания на критику окружающих.

«Если окружающие позволяют себе негативные комментарии в ваш адрес, то хорошо бы вспомнить золотое правило: если вы не просили оценить ваш внешний вид, характер, обстоятельства и ваш выбор, то все, что вам прилетело от окружающих — это не оценка, которая говорит о вас, а оценочное суждение, которое говорит только о том, кто его без запроса дает. И на него можно вообще не обращать внимания. У вас сейчас ресурса едва хватает, чтобы думать и заботиться о себе, а не о чувствах и сохранении картины мира неких Маши и Васи», — пояснила психолог.

Если вы заподозрили у себя депрессию, можно попробовать пройти самостоятельно такие тесты как Шкала депрессии Бека, Шкала депрессии Цунга, Большой опросник депрессии ВОЗ. Если показатели высокие, следует обратиться к специалисту. Но борьба с депрессией в любом случае требует работы над собой и вдумчивого самоанализа.

«Для того, чтобы избежать депрессии или выбраться из нее, в первую очередь надо понять, что тебе на самом деле хотелось бы делать, если бы ты себе это разрешил. Хочешь ли ты ходить на свою работу, устраивает ли тебя качество отношений с людьми, которые рядом с тобой, есть ли в твоей жизни вообще то, что тебе хочется, а не то, что ты должен делать по твоему мнению? Депрессия не уходит, если базовые потребности человека систематически оказываются нарушены», — заключила Гладышева.