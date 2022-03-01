Психолог Гладышева посоветовала «заниматься собой» вместо мониторинга новостей

Россиянам стоит заниматься собой, вместо того, чтобы обращать внимание на «выбивающие из адекватного состояния» новости. Об этом NEWS.ru заявила психолог Марина Гладышева.

Специалист также указала на особые техники и дыхательные практики, которые могут успокоить человека, находящегося в состоянии паники.

«Основной лайфхак — это смотреть в свою жизнь и в то, что происходит с человеком. Новостей сейчас много, и они могут выбивать из адекватного состояния. И если человек нестабилен сам по себе, то не стоит за ними следить и переживать. Здесь надо ограничивать себя простыми средствами и заняться своей жизнью. <…> Чтобы я еще посоветовала — есть техники, которые могут успокоить человека, находящегося в состоянии паники. Есть методы дыхательные, которые могут помочь вывести человека из этого состояния», — сообщила она.

Гладышева также отметила, что не стоит думать о том, на что вы не в силах повлиять, например, о курсе доллара и падающих акциях. Если человек испытывает пессимистическое настроение, стоит выключить телевизор и отвлечь его другими делами, резюмировала психолог.