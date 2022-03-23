Психолог Гладышева озвучила причины расстройства пищевого поведения

Расстройство пищевого поведения может возникать по разным причинам: от психологических недугов, до генетического характера. Об этом сообщила психолог Марина Гладышева, передала «Вечерняя Москва».

Различают три вида пищевого поведения — это анорексия, булимия и компульсивное или психогенное переедание. По словам психолога, корни анорексии могут идти из детства, когда родители пытались, например, убедить девочку в том, что она «должна быть стройной и красивой».

Человек, имеющий булимию, испытывает приступы переедания, когда ему хочется полностью опустошить холодильник, а затем чувствует себя виноватым и вызывает приступ индуцированной рвоты.

«Самооценка у человека с булимией очень зависит от веса и формы его тела. А пища воспринимается им как средство расслабления и получения удовольствия. Такая традиция и установка — родом из детства. Поэтому справиться с этим тоже сложно», — заявила психолог.

При компульсивном переедании человек также имеет приступы неконтролируемого голода. Однако эти люди не чувствуют вину, они просто таким образом пытаются бороться с тревогами и переживаниями. Зачастую они имеют избыточный вес и могут его корректировать только со специалистами.