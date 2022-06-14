Психолог Гладышева объяснила, как правильно сказать ребенку о смерти родственника

В случае смерти близкого человека ни в коем случае не нужно пугать ребенка и говорить, что произошла катастрофа. Ребенку стоит объяснить, что смерть — это часть жизни. Об этому сайту NEWS.ru рассказала психолог Марина Гладышева.

По словам специалиста, о смерти нужно сообщать сразу, в тот же день.

«Здесь важный момент — не пугать ребенка, не формировать некую установку. Да, это некий процесс, часть жизни. Здесь нужно отнестись к этому более нейтрально. Самый важный момент — не формировать установку, что это страшно, потому что тогда в понимании ребенка это так и останется. Лучше доносить это в каком-то ровном формате, когда взрослые сами спокойны. То есть да, так случилось, стараться объяснять как есть, без формирования фантастических реалий», — добавила психолог.

Если же умер дальний родственник, то можно рассказать о случившемся и через три дня, заключила Гладышева.