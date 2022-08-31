Психолог Гладышева объяснила феномен «невыключенного утюга»

Привычка постоянно забывать, выключены ли электроприборы дома, является нормой, поскольку многие действия человек совершает в автоматическом режиме. Об этом в разговоре с News.ru сказала психолог Марина Гладышева.

Человеческий мозг работает таким образом, что привычные бытовые действия мы выполняем, фактически не думая. Именно поэтому впоследствии мозг не может вспомнить, были ли, например, выключены утюг и плита или нет. Однако чрезмерная забывчивость может свидетельствовать о стрессе или психологических проблемах.

«Еще важно, в каком состоянии находится сам человек. Если у него стресс или депрессия, то это вообще может привести к блокировке процессов восприятия, и очень многие действия человек начинает делать также на автомате», — отметила психолог.