Общество 09 января 2024, 19:06 Психолог Гладышева: мини-отпуск после новогодних каникул поможет вернуться к работе без стресса

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Большинство людей испытывают стресс при выходе на работу после затяжных новогодних каникул. Избежать его и плавно войти в рабочий режим поможет мини-отпуск после праздников, сообщила психолог Марина Гладышева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, этого будет достаточно, чтобы полностью восстановить силы. Также после праздников можно отпроситься на удаленку или разбить свой рабочий день на несколько часов.

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Психолог отметила, что входить в рабочий режим следует постепенно. Чтобы вернуться к привычному ритму, Гладышева порекомендовала пересмотреть свой график работы.